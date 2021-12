Começam as vendas dos ingressos do show de Jorge Vercillo

O cantor e compositor Jorge Vercillo traz à capital baiana a turnê Luar de Sol, em show que acontece no dia 21 de abril, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os ingressos já podem ser comprados na Bilheteria do TCA e nos SAC's dos Shoppings Barra e Iguatemi. Os valores, de acordo com a produção do evento, custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia).

O repertório do novo show privilegia as canções Numa Corrente de Verão, Raiou , Apesar de Cigano e Oração Yoshua. Também estão garantidos no show os sucessos dos seus álbuns mais recentes, DNA (2010) e Como Diria Blavatsky (2011), além do primeiro single do álbum, Face de Narciso, que é tema da novela Flor do Caribe da Globo. Vercillo pretende Destacar a canção inédita Coragem, composta em homenagem à Dona Canô.



CD e DVD - Luar de Sol, em O CD e DVD, chega às lojas de todo o país em maio. O registro foi feito em setembro de 2012, no Theatro José de Alencar, em Fortaleza. O DVD foi dirigido por Darcy Burguer e conta com algumas participações especiais de artistas da região, como Paulo Façanha e Adelson Viana, Melquíades Ferraz, Edinho Vilas-Boas, Darlington Mesquita, Thiago Rodrigues e a dupla Ítalo e Renno. O DVD traz nos extras alguns videoclipes que revelam a beleza da paisagem cearense.

