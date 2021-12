Começam as vendas do bloco Meu e Seu com Harmonia do Samba

Os foliões da banda de pagode baiana Harmonia do Samba podem comprar o abadá do bloco Meu & Seu, do Carnaval 2013, a partir desta quarta-feira, 15. Desfilando no circuito Barra/Ondina, o bloco Meu & Seu sai às ruas de Salvador no domingo, segunda e terça de Carnaval, dias oficiais da folia de Momo.

Quem quiser adquirir o bloco, pode se dirigir aos pontos de venda Pida, Ticketmix, Ingresso Mania, Tabuleiro do Samba, Lojão dos Discos na Lapa, Balcões de Ingressos e no escritório da HS Produções localizado no bairro do Stiep.

Nesse primeiro lote, o abadá para os três dias custam R$ 400 e R$ 160 para quem quiser adquirir apenas um dos dias. Os valores podem ser parcelados 4X no cartão Hipercard e 6X nos cartões Visa ou Mastercard.

