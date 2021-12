Começa venda de passaporte para ensaios do Harmonia do Samba

A Melhor Segunda-Feira do Mundo só vai começar no dia 5 de janeiro. Mas os fãs do Harmonia do Samba jvão poder comprar, a partir de quarta-feira, 26, o passaporte que dá direito a ir a todos os sete ensaios da banda.

Os passaportes custam R$ 157,50 (pista) e R$ 315 (camarote). Quem quiser, pode comprar os bilhetes individuais que custam R$ 42 (pista) e R$ 73,50 (camarote).

adblock ativo