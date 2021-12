Começa venda de ingressos para show inédito de Nando Reis

Teve início, nesta quinta-feira, 1º, a venda dos ingressos para o show de lançamento do novo disco de Nando Reis, "Sei", que o cantor fará no domingo, 11, às 19 horas, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

Os ingressos custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser compradas na bilheteria do TCA

O repertório do show é composto por músicas inéditas, além sucessos autorais e já conhecidos como "As Coisas Tão Lindas", "All Star", "Pra Você Guardei o Amor", "Relicário" e "Espa

adblock ativo