Começa venda de ingressos para show de Dionne Warwick

Os fãs de uma das vozes mais famosas do mundo devem correr. Começam, nesta sexta-feira, 3, a venda de ingressos para o show da americana Dionne Warwick. Os bilhetes, que custam R$ 200 (pista) e R$ 1.600 (mesa para quatro pessoas) podem ser comprados na Ticketmix e nos Balcões de Ingressos.

Conhecida pelos hits "Walk on By" e "Say a Little Prayar", Dionne Warwick se apresenta em Salvador pela primeira vez. O show vai acontecer na quinta-feira, 23, às 22h, no Barra Salvador Hall (ex-Associação Atlética), na Barra. O público vai poder ver e ouvir o encontro entre a cantora e Emílio Santiago, em um dueto, e com seu filho David Elliott.

Dionne Warwkick é apaixonada pelo Brasil e já declarou gostar da música brasileira. Em 1995, ela lançou o CD “Aquarela do Brazil”. Em 2007, gravou DVD e CD “Dionne Warwick & Amigos”, com as participações de Gilberto Gil, Jorge Benjor, Ivan Lins, Simone, Batacotô, Milton Nascimento e Emílio Santiago.

adblock ativo