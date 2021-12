Começa venda de ingressos para Sarau du Brown

Com um verão curto - Carnaval será no início de fevereiro - Carlinhos Brown já deu o pontapé inicial do Sarau du Brown, que começa no domingo, 15 de novembro. Ainda sem revelar os convidados, os ingressos já estão à venda nos balcões do A TARDE, dos principais shoppings de Salvador, e no site oficial de Carlinhos Brown, e custam R$ 80.

O tema deste ano serão os quatro elementos da natureza: água, fogo, terra e ar. Nesta nona temporada do Sarau, a concepção cênica artística será assinada por Paulo Borges, fundador do São Paulo Fashion Week.

