Começa venda de ingressos para o Rock Concha

Já estão à venda os ingressos do Rock Concha 2013, que vai acontecer de 22 a 24 de novembro, com atrações como Tulipa Ruiz, Raimundos e Teatro Mágico. Os bilhetes podem ser comprados por R$ 60, divididos em duas vezes no cartão, nas bilheterias do Teatro Castro Alves e nos SACs Barra e Iguatemi.

A abertura da festa, sexta, 22, será com Tulipa Ruiz e a banda Maglores. No sábado, 23, se apresentam Raimundos e Scambo. Na última noite, domingo, 24, Teatro Mágico e Pirigulino Babilake fazem o encerramento da festa.

