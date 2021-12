Começa venda de Ingressos para o Festival de Verão 2015

O público já pode adquirir os primeiros ingressos para o Festival de Verão de 2015 com preços e condições especiais. Os passaportes e ingressos individuais adquiridos "no escuro" podem ser parcelados em até seis vezes no cartão e estão à venda no site oficial do evento, pelo telefone 4003-1212 e nos balcões Ticketmix dos shoppings Paralela, Iguatemi, Salvador e Barra.

As entradas individuais para a pista saem por R$ 98 (inteira) e R$ 49 (meia-entrada). O Camarote VIP custa R$ 180, enquanto o Camarote Baladas sai por R$ 120. Já o passaporte para todos os dias do evento custam R$ 228 e R$ 114 para pista, R$ 420 para o Camarote VIP e R$ 276 para o Camarote Baladas.

Os dias dos shows também já foram confiramados. O evento acontece de 22 a 24 de janeiro (quinta-feira a sábado), um dia a menos do que a edição deste ano. Segundo a assessoria do Festival, a redução foi decidida após o resultado de uma pesquisa que apontou a preferência do público para realização do evento nesse período.

O local continua sendo o Parque de Exposições, mas a organização da festa promete novidades, como mais três palcos além do principal e um novo espaço gastronômico.

adblock ativo