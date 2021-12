Começa venda de ingressos para o Festival de Verão 2013

A venda de ingressos para a 15ª edição do Festival de Verão 2013 começaram nesta quarta-feira, 17, no site oficial do evento e nos balcões de ingressos da Ticketmix.

As entradas para pista (dias isolados) custam R$ 90 (R$ 45 a meia entrada), enquanto o preço do passaporte para a pista (pacote de ingressos com desconto para os quatro dias de festival) é de R$ 262 (R$ 131 a meia entrada).

O evento será realizado mais uma vez no Parque de Exposições, em Salvador, entre os dias 16 e 19 de janeiro. As atrações da grade ainda não foram divulgadas.

