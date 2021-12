Começa venda de ingressos para Elba e Geraldo na Concha

Começaram neste sábado, 13, as vendas do show de Elba Ramalho e Gerlado Azevedo na Concha Acústica. Os ingressos custam R$ 100 (plateia) e R$ 250 (camarote) e podem ser comprados nas bilheterias do Teatro Castro Alves, no SAC do Shopping Barra e Bela Vista e no site www.ingressorapido.com.

O show será sábado, 22 de outubro, a partir das 19h. Elba e Geraldo vão dividir o palco e interpretar juntos grandes sucessos como "O Princípio do Prazer", "O Ciúme" e "Chão de Giz", dentre outros.

