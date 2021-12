Começa venda de ingressos para Arena Bahia Music

Já estão à venda os ingressos para o Arena Bahia Music, evento que vai reunir Jorge & Mateus, Aviões do Forró e Israel Novais no Parque de Exposições, sábado, 6 de outubro.

Figurinha carimbada em Salvador, onde já puxou até um bloco carnavalesco, a dupla Jorge & Mateus vai apresentar as canções do DVD A Hora é Agora, gravado em Londres. Não vai faltar os sucessos Pode Chorar e De Tanto Te Querer. O Aviões do Forró vai transformar o Parque de Exposições em pista de forró com canções como Correndo Atrás de mim, sucesso da novela Avenida Brasil, e Você nâo Vale Nada. E Israel Novais vai balançar os corações apaixonados com o ritmo do arrocha e canções como Vem ni mim Dodge Ram.

Ainda vão se apresentar Humberto & Ronaldo, Forró dos Play e KartLove. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 120 (camarote feminino) e R$ 140 (camarote masculino).

