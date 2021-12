Começa neste sábado a venda de ingressos para show de Ivete

Começa neste sábado, 24, a venda de ingressos para o show beneficente de Ivete Sangalo ao lado da Orquestra Juvenil da Bahia (Neojiba), sob regência do maestro Ricardo Castro. Os valores dos bilhetes variam entre R$ 25 e R$ 700.

A compra poderá ser feita nos balcões A TARDE dos shoppings da Bahia, Barra, Paralela, Salvador Norte e Salvador, e no Pida, do shopping Piedade, além do site Blue Ticket.

Toda a renda arrecadada com a bilheteria da apresentação, que acontecerá na Arena Fonte Nova, no dia 18 de dezembro, será destinada ao Hospital Martagão Gesteira para reformas.

