Começa a venda de ingressos para o show de Roger Waters, ex-Pink Floyd

Os ingressos para o show do ex-baterista da banda Pink Floyd, Roger Waters, começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 15. Os valores vão de R$ 90 a R$ 170 e podem ser adquiridos no site da Tickets for Fun.

Roger Waters irá trazer para a capital baiana a turnê Us+Them. O evento acontece no dia 17 de outubro de 2018, na Arena Fonte Nova.

Além desse show, o músico fará outras seis apresentações no Brasil, no mesmo mês. Para as ocasiões, ele promete relembrar canções clássicas do Pink Floyd como The Dark Side of the Moon, Another Brick in The Wall, Animals e Wish You Were Here.

Meia-entrada

Para ingressos meia-entrada é necessário apresentar carteira de estudante no ato da compra (na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) e na entrada do evento (para compras via internet).

| Serviço |

Quando: Quarta-feira, 17 de outubro de 2018, 21h

Local: Itaipava Arena Fonte Nova – Ladeira da Fonte das Pedras, s/n – Nazaré, Salvador

Abertura dos Portões: 17h

Classificação etária: Entre 10 e 15 anos só será permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhado.

