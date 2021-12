Com trio pranchão e vista para o mar, Holiday Folia é marcado pela mistura de ritmos

O festival Holiday Folia terá uma edição marcada pela mistura de ritmos com Claudia Leitte, Psirico, Kevinho, Gusttavo Lima e também Lincoln e Duas Medidas. O evento terá abadá, trio pranchão e palco para movimentar o público no dia 20 de janeiro, a partir das 15h.

Dessa vez, o endereço será no recém-inaugurado Arquipélago Summer Club, com vista para o mar, à beira da Baía de Todos-os-Santos.

Os ingressos já estão à venda e custam R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira) para a Arena. Já o Camarote fica por R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira). As entradas podem ser adquiridas na Line Bilheteria (sem taxa), no Balcão de Ingressos, Pida, Central Mix (Feira de Santana) e no site TicMix.

