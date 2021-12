Com Thiaguinho, Bell marques traz novidade em reportório na Bahia Marina

Bell Marques vai animar a programação de celebrações em torno da Lavagem do Senhor na próxima quinta-feira, 17, na Bahia Marina. Quem estiver no local curtirá um repertório cheio de novidades durante o show.

O anfitrião da festa, que recebe ainda o cantor Thiaguinho, promete um repertório eclético, mixando novos sucessos e apostas, como as músicas B de Bell e Te Amo.Com. As novidades se juntam com os clássicos de sua carreira.

Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 210. As vendas são pelo site https://vendas.centraldocarnaval.com.br/

