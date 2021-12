Com show, missa e feira, bloco Alvorada comemora 44 anos de existência

Criado em 1975, por estudantes do Colégio Severino Vieira, o bloco Alvorada, primeiro a desfilar com samba na Bahia, completa no próximo domingo, 20, 44 anos de existência. Para comemorar, uma missa, uma feira de afroempreendedores e um show de samba serão realizados na data.

A celebração religiosa acontece na Igreja do Rosário dos Pretos, às 9h, no Largo do Pelourinho. Já a partir das 16h, a praça Tereza Batista, no Pelourinho, recebe a Festa da Diversidade Cultural. Neste ano, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos será o tema do bloco para o Carnaval.

A roda de samba contará com os grupos Bambeia, Na Média e Partido Popular, além das participações de Aloísio Menezes, Roberto Mendes, Arnaldo Rafael (Samba de Cozinha) e Valdélio França. O ingresso solidário custa R$ 10.

Quem passar pela Feira de Afroempreendedores poderá encontrar estandes variados das áreas de moda, artesanato, gastronomia e serviços de empreendedores que passaram por curso de capacitação ao longo de seis meses.

Histórico

O bloco é um dos patrimônios culturais da Bahia e o mais antigo bloco de samba a desfilar no carnaval da cidade. Alguns dos fundadores são filhos de Valdomiro França, que liderou o Vai Levando, que chegou a reunir quase 5 mil homens nas décadas de 1950 e 1960.

Entre os filhos do famoso França está Valter Aragão França, o Mestre Prego, falecido em 2010 e um dos responsáveis pela percussão do Alvorada, ao lado de Mestre Jacob e o Mestre Neguinho do Samba, que anos depois criaria o ritmo samba reggae, fundamental para a música contemporânea da Bahia.

Em paralelo ao trabalho no período festivo, o Alvorada desenvolve ações sociais no bairro do Gravatá, onde está sua sede como capacitação de jovens, em parceria com os poderes municipal e estadual.

