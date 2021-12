Com show marcado em SSA, Roupa Nova bate-papo na A TARDE FM

Neste domingo, 9, a partir das 21 horas, o programa Conversa Brasileira, da A TARDE FM (103,9 Mhz), exibe um bate-papo com o grupo Roupa Nova. Durante a entrevista, os integrantes da banda contam histórias da carreira, falam dos seus maiores sucessos e do convite que receberam para fazer um show durante um cruzeiro em alto-mar.

O resultado do convite é o DVD "Cruzeiro Roupa Nova", que será a base da apresentação que o grupo fará no dia 20 de outubro, no Parque de Exposições. Na ocasião, a banda dividirá o palco com Diogo Nogueira e Jau.

No Conversa Brasileira deste domingo, o Roupa Nova revela ainda detalhes da nova turnê e executa canções que marcaram a carreira, como "Dona", "Sensual" e "Chuva de Prata".

