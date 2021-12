Com show de Saulo, festival celebra dia da pessoa com deficiência nesta terça

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado nesta terça-feira, 3, o cantor Saulo Fernandes vai realizar um show beneficente tendo exclusivamente pessoas com deficiência física e intelectual como público-alvo. O Festival Acessarte acontece na Arena Fonte Nova, a partir das 13h45. O acesso ao evento é gratuito.

Promovido pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), o festival tem capacidade para receber mil pessoas. Os ingressos foram distribuídos em 23 organizações da sociedade civil que atuam no segmento. As apresentações, que envolvem música, dança e teatro, contarão com interpretação em libras para surdos e audiodescrição para deficientes visuais.

“A gestão municipal tem um olhar inclusivo, que entende às necessidades e procura promover à inclusão, afinal entendemos que a acessibilidade não é exceção, é uma regra, um direito de todos”, pontuou a secretária da Sempre, Ana Paula Matos. A presença do prefeito ACM Neto no evento também está prevista.

