Com show autoral e surpresas, Mariana Nolasco se apresenta em Salvador nesta sexta

A cantora que é o sucesso das plataformas digitais, Mariana Nolasco, se apresenta no Teatro Jorge Amado nesta sexta-feira, 11, às 21h. A turnê 'Planeta Borboleta' contará com um repertório majoritariamente autoral, mas relembrará as raízes da artista e ainda há uma surpresa especial para os soteropolitanos.

O show terá duração prevista de uma hora, contendo 15 músicas e 'Planeta Borboleta', canção que dá nome à série de apresentações, é uma das mais esperadas. O single dá vida ao cenário e ao figurino de Mariana, assinado por Julia Pak: "Azul da cor do céu", como lembra a cantora.

Mariana conta que a música que dá nome à turnê foi escrita por Pedro Pascual, seu ex namorado e parceiro na trajetória musical, lembrando com muito carinho da sua produção: "Vejo essa música como um presente. Não parece que sou eu falando, parece ele falando pra mim, ao som da minha voz. Então vejo como um recado dele para mim".

Seguindo o fluxo de shows, Nolasco se apresentou no Palco Supernova do Rock in Rio e comenta “Foi um convite irrecusável e lá eu fiquei muito, muito emocionada, tinha até uma menininha, muito fofa”. A turnê autoral, porém, ainda terá parada em Belém, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e em Salvador os ingressos custam R$35 a meia.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira.

