Com sessão extra, Gilberto Gil se apresenta neste final de semana no TCA

O cantor Gilberto Gil realiza shows no Teatro Castro Alves (TCA), localizado no Campo Grande neste final de semana. As apresentações irão acontecer nesta sexta e sábado, 8 e 9, às 21h. Também há uma sessão extra marcada para este domingo, 10, às 20h.

A turnê "OK OK OK" é transmissão de experiências de Gil. Família, amigos, a doença que enfrentou recentemente e o apoio que recebeu neste período são assuntos que reúnem o projeto. A produção musical é feita elo filho Bem e nos shows será possível conferir algumas participações especiais.

Gil também será acompanhado de backing vocals, metais, guitarras, teclados e percussões. No repertório estarão seus antigos e novos sucessos, que contemplam sua carreira.

Os ingressos custam R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira), para filas de A a Y, e R$ 75 (meia) e R$ 150 (inteira), para os setores de Z a Z11. Eles podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e Shopping Bela Vista ou através da plataforma Ingresso Rápido.

