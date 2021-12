Com reggae e outras influências,Banda MUV lança primeiro DVD

A Bahia sempre foi um terreno fértil para quem quis se aventurar pelos caminhos do reggae. Na "boa terra", o gênero musical propagado por Bob Marley caiu no gosto do baiano e rendeu frutos. Daqui surgiram nomes como Edson Gomes, Lazzo, Dionorina, Nengo Vieira, Sine Calmon e as bandas Adão Negro e Diamba.



A nova safra do cenário musical independente no estado só confirma que o reggae, de raiz ou sob novas influências, está longe de perder a força. A banda MUV que o diga. O grupo de Salvador se prepara para lançar o DVD Bote, na sexta-feira, no Portela Café (Rio Vermelho).



"Esse primeiro DVD foi feito com muito trabalho. Produção independente não é fácil. Mas a gente ficou muito satisfeito com o resultado. É um momento muito bacana da banda", comenta Peu Alves, vocalista da MUV. Bote traz quatro faixas intercaladas por comentários sobre cada composição.



O grupo já tinha lançado também um EP, em 2012. Músicas dos dois trabalhos estão disponíveis no endereço soundcloud.com/bandamuv.



Tendo o reggae como fio condutor, o som da banda é receptivo a outras influências, que vão do rock ao xote e baião. Aliás, como já diria Gonzagão, "o xote nada mais é do que um reggae descarado".



"O nosso nome é inspirado na fórmula física do Movimento Uniformemente Variado (MUV). Porque o nosso som segue uma uniformidade, que é o reggae, mas com uma variação de ritmos", explica Peu.



Sonho realizado



A MUV é uma banda de Salvador, mas ela começou a ser pensada bem longe da capital baiana e de uma forma, digamos, inusitada. No primeiro semestre de 2009, Peu Alves estava nos Estados Unidos, estudando inglês. Até que deu na telha de ir para a Europa ganhar a vida tocando nas ruas. Passou por Portugal, Inglaterra, Espanha, entre outras terras.



Foi quando... "uma vez eu sonhei que estava num palco com Xandi (baixista) tocando pra um monte de gente. No outro dia liguei pra ele e contei. Quando voltei pro Brasil [uns dois meses depois], começamos a amadurecer a ideia e chamamos outros músicos", conta o vocalista. E o sonho virou realidade.





