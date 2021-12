Com promoção 'curiosa' Pablo e Asas Livres gravam DVD em Salvador

O cantor Pablo e a banda Asas Livres irão realizar um show no próximo dia 26 de outubro, no Parque de Exposições, em Salvador, que servirá como gravação de um novo DVD.

Recheado de sucessos que os consagraram no início dos anos 2000, o show também contará com as presenças de Zezo e Silvanno Salles.

Além disso, o evento apresenta uma promoção inusitada. Toda mulher que se chamar ‘Cristina’ não irá pagar o ingresso.

Os preços variam entre R$45 e R$140 e as entradas estão à venda nas lojas do Pida! (Shopping Salvador e Piedade), Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), Balcões de Ingressos, além do site www.salvadortickets.com.br.

