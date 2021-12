Com projeto paralelo, Beto Jamaica apresenta nova banda no bairro da Liberdade

Na próxima segunda-feira, 29, o cantor Beto Jamaica se apresenta com a sua nova banda na casa de show 'Mousa Music', localizado no bairro da Liberdade. O grupo 'Movimento do Beto' faz parte de um projeto paralelo do cantor e tem como formação os cantores Jean Oliver, Negão Jamaica, Caboquinho Movimento, Juninho Movimento, e Pagode da Choca.

Além do grupo, a apresentação terá como convidados especiais o cantor Xanddy, da Harmonia do Samba, e da Banda Gang do Samba, que prometem agitar o público com o melhor da música popular brasileira e do samba de roda.

O repertório será composto por grandes clássicos do samba, e do novo sucesso da banda "Rosas Vermelhas". O valor dos ingressos custam R$ 20 e estão disponíveis nos balcões do Shopping Liberdade.

