Com problemas técnicos, Lady Gaga e Metallica fazem show de rock no Grammy

Depois de experimentar novos estilos no seu mais recente álbum, Joanne, a cantora pop Lady Gaga se jogou no rock’n’roll na premiação do Grammy Awards, já na madrugada desta segunda-feira, 13. Com direito a cenário com labaredas e efeitos especiais, ela se apresentou na cerimônia, a mais importante do mundo da música, com o Metallica - e com direito a um stage diving, que é o ato de mergulhar do palco sobre a plateia nos shows.

Os dois artistas cantaram juntos a música Moth Into Flame, do álbum Hardwired to Self-Destruct, lançado pela banda em 2016.

Apesar de ter empolgado o público, a apresentação teve problemas técnicos no começo. O microfone do vocalista do Metallica, James Hetfield, estava mudo e apenas Lady Gaga era ouvida.

Ao final da apresentação, Hetfield pode ser visto no palco chutando o microfone e jogando sua guitarra.

A música que dá título ao mais recente álbum do Metallica, Hardwired, concorria na premiação como melhor música de rock, mas perdeu o prêmio para Blackstar, do falecido cantor David Bowie.

