Com previsão de lançamento para esta quinta, EP de Juliette bate recorde de pré-save

Com lançamento previsto para as 21h desta quinta-feira, 2, o primeiro EP da campeã do BBB 21, Juliette Freire, já atingiu o maior número de pré-saves do Spotify Brasil. A paraibana conseguiu ultrapassar Luisa Sonza, que até então, tinha o maior número com o álbum “Doce 22”.

O EP terá seis músicas inéditas. Na manhã de quarta-feira, 1º, uma outra capa para o álbum havia sido apresentada nas redes sociais da ex-BBB. No entanto, horas depois, a publicação foi apagada e, na sequência, foi divulgada uma segunda capa, após internautas fazerem comparações com a capa do single de Pabllo Vittar, Indestrutível (2018), de arte similar.

No seu primeiro EP, Juliette canta as músicas Bença, Diferença mara, Doce, Sei lá, Benzim e Vixe que gostoso. Os compositores paraibanos Dann Costara e Zé Neto são os autores de Bença e Diferença mara. Doce é assinado por Anitta, Mãozinha e Umberto Tavares.

Capa de EP foi mudada após internautas apontarem semelhanças com capa de single lançado por Pabllo Vittar | Foto: Reprodução

