Com hits que marcaram os anos 2000, MC Leozinho se apresenta em Salvador

Dono do hit “Ela Só Pensa em Beijar (Se Ela Dança, Eu Danço)”, uma das músicas mais tocadas dos anos 2000, o funkeiro MC Leozinho desembarca em Salvador para um show na festa ‘Onda’. O evento, que acontecerá em 7 de setembro, no espaço Arquipélago Summer Club, na Calçada, terá também a participação do cantor MC Kekel e DJ Wally.

Apostando na mistura, o artista destaca que o show será marcado pela combinação do funk com diversos outros ritmos, como o sertanejo, o axé e o pop. Além disso, Leozinho também anunciou que apresentará um trabalho novo neste show.

“A conexão com a Bahia é impressionante, coisa de outro mundo. O pessoal canta tudo! A gente está com um trabalho novo, lançando música nova, mas a maioria [no repertório] são músicas antigas, que o pessoal já conhece e canta junto”, contou MC Leozinho, em entrevista ao Portal A TARDE.

Com música nova prestes a ser lançada, o cantor afirmou que está se atualizando para acompanhar as novas batidas do funk. “A batida a gente tem que atualizar, ‘botar’ em 150 BPM… Antes era 130, aí deu uma aceleradinha, mas está ficando muito legal a música”, disse Leozinho, se referindo à batida mais atual do funk, muito presente em músicas de artistas cariocas, como Rennan da Penha e DJ Polyvox.

Para ele, as mudanças no funk são características da própria sociedade atual e da realidade existente nas periferias. MC Leozinho também comenta sobre as novas músicas estarem “mais sexistas e sem limites”.

“Está se tornando normal, coisa que para a geração do funk mais antigo não era. A gente falava mais sobre armas, violência, das propostas das comunidades, liberdade de expressão. O que tem hoje também, mas a gente falava de forma diferente e não sexista… Hoje está escancarado mesmo”, declarou.

Quando questionado sobre o que tem feito para manter o seu espaço na música, o cantor frisou que a consistência do seu trabalho está mais presente em shows do que na internet, com apresentações em casamentos, formaturas e festas de debutante. Ele destacou que o seu público tem crescido dentro do espaço mais fechado, bem parecido com o público da festa ‘Onda’ e do Camarote Salvador, no Carnaval.

Apaixonado pela Bahia e sua cultura, MC Leozinho assegurou que estará presente no sábado do Carnaval baiano. “Sempre dou uma passadinha no Camarote Salvador, acho que já é o 12º ano com essa parceria”, afirmou, ressaltando que tem uma relação constante com a Bahia. “Já faz parte de mim”, finalizou.

Os ingressos para a festa ‘Onda’ já estão à venda no site Sympla.

