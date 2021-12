Com hit 'Amor ou o Litrão', baiano Menor Nico é o artista mais novo em 1º lugar do Spotify BR

O cantor baiano Menor Nico, de 14 anos, nascido na zona rural de Antônio Cardoso, no interior da Bahia, atingiu o primeiro lugar da principal parada musical do Spotify no Brasil – As 50 mais Tocadas – ao lado de Petter Ferraz. O hit “Amor ou Litrão” recebeu mais de 794.000 plays nas últimas 24 horas, apenas de sexta, 11, para sábado, 12.

Logo, com esse resultado, o músico se tornou o artista mais novo a ter o primeiro lugar na plataforma musical. Já no YouTube, o clipe acumula mais de 41 milhões de visualizações.

Anteriormente, MC Loma era a artista mais nova a emplacar hit no Spotify Brasil, mas o pico de “Envolvimento” foi #2, em outubro de 2018.

