A nova música de Psy, Gentleman, lançada em videoclipe no canal de vídeos Youtube no dia 13 de abril, garantiu ao rapper sul-coreano mais de 38 milhões de visualizações no primeiro dia de postagem. Com o resultado, Psy chega ao recorde mundial do Guinness, como o vídeo mais visto em 24 horas.

A música fala de um gentleman (cavalheiro, em inglês) que tenta seduzir as mulheres durante uma noitada. A melodia é rítmica e o texto contém mais palavras em inglês do que Gangnam Style - que, em sua maior parte, é cantada em sul-coreano.

O número de visualizações, semanas depois de seu lançamento, chega a 255 milhões, cerca de um quinto de sucesso anterior, Gangnam Style, que foi assistido 1,5 bilhão de vezes em nove meses e segura o título de vídeo mais visto online, vídeo mais curtido e primeiro vídeo a ter mais de um bilhão de visualizações.

Assista Gentlemen:

Da Redação Com Gentleman, Psy bate recorde mundial do Guinness

A expectativa é de que o número de visualisação aumente, já que Gangnam Style demorou dois meses para obter 100 milhões de visualizações e, segundo a revista Time, a música atual precisou de apenas quatro dias para atingir a mesma marca.

O videoclipe Gentleman ultrapassou Kony 2012, documentário em tom de denúncia sobre Uganda, e o senhor da guerra Joseph Kony, ambos considerados vídeos mais visto no mundo em 24 horas, principais detentores do Guinness World Records.

