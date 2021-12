Com Felipe Pezzoni, banda Eva lança música nas rádios; ouça

A banda Eva, agora liderada por Felipe Pezzoni, acaba de lançar nas rádios do País a regravação de "Naná Naná", registrada no álbum "Hora H", em 1995, quando o grupo ainda tinha Ivete Sangalo nos vocais.

Saulo Fernandes, então vocalista do Eva, despediu-se do grupo durante o Carnaval deste ano - em seu último desfile, o cantor esteve acompanhado por vários artistas da música baiana, como Denny (Timbalada), Magary Lord, Silvano Salles, Robson Morais (ex-vocalista da Banda Mel) e Ludmillah Anjos (finalista do The Voice Brasil).

"Naná Naná" conta agora com um novo arranjo, produzido por Marcelinho Oliveira e Jonga Cunha, além de participação de Denny. A composição é de Cay, Lú e Lula Novaes.

