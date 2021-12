Com entrada gratuita tributo a Luiz Gonzaga acontece nesta quinta no Rio Vermelho

O Coliseu do Forró, espaço localizado no Rio Vermelho, receberá nesta quinta-feira, 13, a partir das 19h, a oitava edição do Tributo a Luiz Gonzaga. Uma homenagem ao rei do baião que completaria 106 anos nesta data.

Na ocasião, pela primeira vez, acontecerá uma mesa redonda que abordará a trajetória e obra do homenageado com participação do jornalista e radialista Perfilino Neto, do pesquisador das músicas do nordeste e compositor Antônio José, do publicitário, jornalista e professor Gabriel Carvalho e do escritor, advogado, jurista e compositor Antônio Francisco Costa.

Após o bate-papo, a banda Flor Serena, sobre ao palco para interpretar grandes sucessos de Gonzaga como “Asa Branca”, “Que nem jiló” e “A vida do viajante”, canções tradicionais do forró, além das apresentações dos convidados como Estakazero, Zelito Miranda, Antônio José, Júlio César, Eugênio Cerqueira, Augusto Luiz, Antônio José, Claudia Cunha, Virgílio e Zé Costa.

A entrada para o evento é gratuita, sujeito a lotação do espaço. Os interessados deverão enviar o nome completo para o e-mail eusouforrozeiro@hotmail.com ou entrar em contato com o número (71) 98808-5340.

