Com entrada gratuita, 'Festival Aleluia Rock' acontece em Maragojipe

O município baiano de Maragojipe recebe, no dia 19 de abril, a 4ª edição do Festival Aleluia Rock que este ano irá contar com a participação do cantor Duda Spínola e ads bandas Vovó do Mangue e Jack Doido. Entre as atrações que participaram nas edições anteriores do festival estão as bandas Aluga-se e Shes (com Pitty na bateria).

Durante os shows, os grupos apresentam trabalhos lançados recentemente como o EP 'Lumen', do cantor Duda Spínola que conta com quatro músicas autorais, entre elas "Tudo tem preço", gravada em parceria com o cantor baiano, Márcio Mello.

Já a banda 'Jack Doido' prepara um novo disco, que será divulgado ainda neste semestre. Durante o show, a banda Vovó do Mangue irá lançar o EP Sub, que traz músicas mais básicas com um estilo rock n' roll.

