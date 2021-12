Com direito a surpresa, Tony Salles encerra temporada de ensaios

O Ensaio do Parango marcou este domingo, 27, na Arena Fonte Nova. A festa iniciou, às 17h, e alegria ficou por conta dos cantores Devinho Novaes, Dilsinho e Denny Denan, além do ritmo envolvente do Lambasaia e claro o anfitrião da festa, Tonny Salles, com a banda Parangolé.

Depois de um mês de festa o Ensaio do Parango de 2019 chegou ao fim de temporada neste verão.

Devinho Novaes, a primeira atração do dia, contou sobre sua felicidade de ter participado do show do encerramento do Ensaio do Parangolé. "Eu estou muito feliz de ter participado desse show e deu pra perceber que o o povo baiano gosta do som do Boyzinho", afirmou. O público cantou junto com o artista, as músicas como 'Desça daí Seu Corno' e 'Alô Dono do Bar'.

O público presente curtiu o som da lambada, da banda Lambasaia. Umas delas foi Luiza Damasceno, 25 anos, moradora de Luiz Eduardo Magalhães. "Eu adoro essa festa, esse foi o terceiro dia que eu vim e já estou com saudade e esperando ansiosa para o próximo ano", comentou.

O anfitrião, Tony Salles, encerrou mais um ensaio com as participações de Denny, ex-vocalista da Timbalada e de Dilsinho. Tony, que fez aniversário nesta semana, foi surpreendido com os parabéns no palco com direito a bolo e balões por sua esposa, Scheila Carvalho, e sua filha Giulia, além de seus pais.

