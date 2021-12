Com direito a aglomeração, Anitta comemora aniversário em restaurante de Miami

Completando 28 anos nesta terça-feira, 30, a cantora de funk Anitta, iniciou as comemoração do seu aniversário em um restaurante no Swan Miami, na cidade de Miami, nos Estados Unidos.

Promovendo uma aglomeração entre os convidados e funcionários do local, os presentes, em sua grande maioria, não foram vistos utilizando máscaras, nem respeitando o distanciamento social, medicas recomendadas pelo Organização Mundial de Saúde (OMS) no combate à Covid-19. Algumas imagens do evento foram divulgadas nas redes sociais.

Além de familiares da funkeira, também compareceram ao local figuras conhecidas do cenário artisitico, como as modelos Winnie Harlow, Lele Pons, e Isabela Grutman, e o empresário David Grutman, dono do estabelecimento.

Desde o início da pandemia, o Estados Unidos já registrou cerca de 550 mil pessoas pela Covid-19.

adblock ativo