Com Covid-19, estado de saúde de Agnaldo Timóteo é grave

Internado desde quarta-feira ,17, após ser diagnosticado com Covid-19, Agnaldo Timóteo está em estado grave, de acordo com informações de seu filho, Márcio Timóteo.

O político e cantor tem 84 anos de idade e chegou a ser imunizado com a primeira dose da vacina contra o coronavíruas, mas não recebeu a segunda.No dia em que teve o pai hospitalizado, Márcio usou as redes sociais para pedir orações em prol da cura do artista.

“Peço a todos que façam uma corrente de oração para meu pai, Agnaldo Timóteo e todos que estão internado com essa maligna doença covid-19. Desde já agradeço!!”, escreveu em um post no Instagram.

Assim como o primo, Timotinho, sobrinho do cantor, fez um apelo e agradeceu o apoio do público.

“Uma imensa corrente de fé está formada em prol do restabelecimento do seu quadro de saúde! A família agradece o carinho e as orações que vem recebendo de inúmeras pessoas e registra um agradecimento especial”, escreveu no Instagram.

Agnaldo Timóteo gravou 74 discos e ficou conhecido por seus sucessos românticos.

