Com clipe, banda Semivelhos, trilha caminhos promissores

Antes de falar de música, peço licença para explicar a ausência do colunista titular, Chico Castro Jr. Calma. A saúde dele vai muito bem, obrigado. Mas o homem precisava curtir umas férias e incumbiu este escriba de substituí-lo por três semanas (aproveita, Chicão!). Então é isso. Sem mais delongas, vamos ao que interessa.



Mais uma vez, nesta coluna, o interior da Bahia dá uma prova de que há vida (e boa música) muito além dos limites da capital. A banda de rock Semivelhos, de Juazeiro, vem aprontando poucas e boas desde 2012, quando passou a utilizar este nome.



O batismo, aliás, não tem nada a ver com a idade dos componentes, que varia de 27 a 32 anos. "A gente viajou pra gravar umas músicas e o cara que gravou disse que o nome da banda (Jack Jhones, à época) não era legal. Na volta, vimos um caminhão de carros usados escrito seminovos. Então pensamos 'por que não Semivelhos?''", conta o baterista, vocal e idealizador do grupo, Mamede Musser (ex-Vivendo do Ócio).



De lá pra cá, ele, Pepo França (guitarra e vocal), Jhesus (guitarra e vocal), Bruno Andretti (contrabaixo) e Sonny Anderson (teclados) já lançaram o álbum Semivelhos (2013) e o recente EP Além Mar, ambos independentes e autorais. Vale a pena conferir no endereço soundcloud.com/semivelhos.



O resultado é rock dos bons com a boa e velha guitarra distorcida, mas sem a intenção de se enquadrar em um estilo. "Sem rótulos. A ideia é fazer música. Como ela sai a gente só vê no final. São cinco cabeças, cada uma colocando suas influências", diz Mamede.



Os Semivelhos também gostam de fazer umas gracinhas de vez em quando. Ouça a faixa Porque... e entenda "porque" irreverência é também uma marca deles. "Esse é o nosso espírito. Ninguém fica sério quando estamos juntos. É assim no show, no estúdio, nas fotos", comenta o batera.



Videoclipe

Os caras não perdem tempo. Além do EP, eles gravaram o clipe Além Mar, que já está sendo exibido pelos canais MTV e VH1. O vídeo também está disponível no site semivelhos.com.br e no YouTube.

Gabriel Serravalle Com clipe, banda Semivelhos, trilha caminhos promissores

