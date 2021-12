Com cenas da Festa de Iemanjá, Underismo lança videoclipe da faixa ‘Di Bombeira’

Foi lançado na última sexta-feira, 17, o videoclipe da nova faixa do grupo de rap baiano Underismo. Intitulada ‘Di Bombeira’, o som busca expressar as vivências, linguajar e cultura dos jovens soteropolitanos. A música é fruto da parceria com o produtor e beatmaker Notapanda.rar, responsável pelo instrumental, que se une ao conceito lírico do grupo.

O clipe foi gravado no dia 2 de fevereiro, data em que acontece a festa de Iemanjá, no bairro do Rio Vermelho. O audiovisual mostra a relação regional religiosa, que está diretamente interligada à história negra. Segundo o grupo, o single acompanha a tendência musical do trap, junto ao ‘no melody’, mas sem perder as características que marcam o grupo e a cidade.

Quem assina a direção do clipe é Puto Valioso (Darlan Oliveira) e a edição e captação de imagens ficou por conta de Philipe Carneiro (Carneiro Filmes), juntamente com Gabriel “Saja”. Já na edição final e produção do material visual são assinadas por torajjjosu, e captação, mixagem e masterização do projeto são do engenheiro de áudio, Raí Faustino.

Veja o clipe abaixo:

