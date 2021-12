Com banda e CD novos, Vander Lee se apresenta no TCA

Os mais de 1.500 lugares da sala principal do Teatro Castro Alves não deram conta do público que espera para ouvir Vander Lee desfiar ao vivo o repertório de "Loa", seu mais novo CD. Além do show programado para as 21 horas, foi preciso abrir a venda de ingresso para uma sessão extra, às 18 horas.

Quem diria que, um dia, o cantor chegou a pensar que sua carreira por aqui não iria longe. "Para mim não foi fácil chegar ao TCA. Comecei a fazer shows em Salvador entre 2003 e 2004, só com violão, numa estrutura sempre enxuta. Achei que fosse só fogo de palha", confessa.

Pelo visto, não foi. Tudo leva a crer que os fãs estão confiantes de encontrar um cantor e compositor azeitado por quase 30 anos de estrada e oito discos autorais lançados. O último, aliás, gravado com nova banda e pela primeira vez sob selo próprio, o Balaio.

"Hoje é uma tendência mundial que cada artista tenha seu próprio selo, gravadora ou editora. Ninguém melhor do que a gente para conhecer nosso próprio trabalho e o nosso público", justifica Vander Lee. "Agora me sinto mais inteiro", reconhece.

Pegada jazzística

Bom saber também que o time que vai subir ao palco é o mesmo que gravou em estúdio e com quem Vander Lee já vem de uma temporada de lançamento em Belo Horizonte, sua cidade natal. "É uma banda mais sofisticada, com músicos que têm uma boa pegada jazzística e conhecem a fundo a MPB", orgulha-se o artista.

Ele está falando dos violões de Matheus Barbosa, do piano e teclado de Christiano Caldas, do baixo de Enéas Xavier e da bateria de Lincoln Cheib, além da percussão do baiano Marco Lobo. O próprio Vander Lee, claro, está sempre de violão em punho.

Juntos, eles dão vida a faixas como "Tu" e "ABC", que em breve também vão ganhar forma de clipe. São duas boas amostras de "Loa", que fala de amor transitando entre as baladas mais suingadas e aquelas canções de fazer doer os corações apaixonados.

Vander Lee só não gosta muito quando definem esse estilo como "romântico". "Sempre desconfiei desse negócio. Quando uma mulher diz que sou romântico, entendo que ela me acha sensível e está se sentindo querida. Mas como cantor eu nunca sei direito o que as pessoas estão querendo dizer. Às vezes percebo um tom pejorativo. Prefiro dizer que sou um cantor do cotidiano", reflete.

Repertório revisitado

É do cotidiano, pois, que o compositor pinça os versos de "Procissão de Um Homem Só", "Sempre Cedo", "Prece Preciosa", "Menino", "Seu Rei", "Siga em Paz" e "A Vida é Bela".

O mesmo vale para "Saudade do Infinito", faixa na qual os fãs mais assíduos vão logo reconhecer uma referência a "Naquele Verbo Agora", lançado em 2005. "Tem músicas que viram mantra, que a gente não abandona nunca. O ouvinte mais atento vai perceber o próprio Vander Lee se reconhecendo", revela.

Mas é claro que ele não vai sair daqui sem cantar os hits que estão na ponta da língua. Esperando "Aviões", "Românticos", "Iluminado", "Contra o Tempo" e "Aonde Deus Possa Me Ouvir" têm presença confirmada no set-list, todas com novos arranjos.

