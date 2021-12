Com atrações confirmadas, Festival Villa Mix 2019 inicia venda de ingressos

A grade de atrações do Festival Villa Mix, em Salvador, já está completa. Marcado para acontecer no dia 5 de outubro, no Parque de Exposições, o evento já havia confirmado a presença da dupla sertaneja Jorge e Matheus e do DJ Alok. Com isso, Matheus e Kauan, Jonas Esticado, Gusttavo Lima e Raça Negra completam a programação.

Os ingressos começaram a ser vendidos neste sábado, 3, e já podem ser adquiridos através dos sites Line Bilheteria e TicMix, além das lojas físicas da própria Line Bilheteria, Balcão de Ingressos e Central Mix (Feira de Santana).

Muito tradicional no estado de Goiás, o festival é considerado por muitos como o maior evento de música sertaneja do país. Na capital baiana, ele chega em sua sexta edição tendo sempre como palco o Parque de Exposições.

