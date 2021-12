Colher de Pau e Ú Tal do Xote fazem show no Coliseu do Forró

As bandas Colher de Pau e Ú Tal do Xote se apresentam na Super Sexta da Princesa, que acontece nesta sexta-feira, 22, no Coliseu do Forró, em Patamares.

Os shows começam às 22h e os ingressos custam R$ 20 (feminino) e R$ 25 (masculino). Além das anfitriãs, a noite conta ainda com os shows das bandas Cueca Branca e Massapê.

