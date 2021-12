Falando sobre corridas, fugas, cobranças e o anseio pela melhoria coletiva, os soteropolitanos do grupo de rap Underismo divulgaram, na última sexta-feira, 29, o videoclipe de "Peças/Drift".

Dirigido e roteirizado por Bruno Zambelli, com direção fotográfica de Ramires AX e Lucas Raion, as faixas do videoclipe fazem parte do projeto "DEMOTAPE", composto por quatro músicas, com histórias interligadas do início ao fim.

De acordo com o coletivo Underismo, as faixas falam dessa busca pela evolução coletiva, do desmanche de peças no ferro-velho à montagem de peças nas melhores oficinas.

A captação, mixagem e masterização é assinada por Filipe Mimoso, com making of de João Vieira, teaser de Nestor Carrera, realização da Muviu e co-produção executiva de Nei Oliveira.

Assista o clipe abaixo:

Da Redação Coletivo Underismo divulga novo clipe

