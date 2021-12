Coletivo Reggae Vibes recebe cantor Lutte em show no domingo

O Coletivo Reggae Vibes realiza neste domingo, 9, a terceira edição do projeto que está movimentando a cena alternativa de Salvador. São 12 bandas - representantes da nova geração do reggae baiano - reunidas em um único show, que acontece no Dubliners Irish Pub (Rio Vermelho), a partir das 17h.

A festa é inspirada nos tradicionais encontros jamaicanos, onde uma única banda acompanha diferentes artistas, contribuindo para um show mais dinâmico. Além disto, o público é convidado a escolher, por meio de um sorteio, qual a sequência dos artistas que subirão ao palco.

Além dos artistas que integram o coletivo (Kwanza, Victor Badaró, Verbo e Juízo, Igor Salify, Prince Addamo, Ricardo Correia/Banda Cativeiro, Semente Roots, Ras Mateus, Ikenfron e JahWay), há sempre um cantor convidado em cada edição.

Os dois primeiros eventos contaram com a participação de Sérgio Nunes, vocalista do Adão Negro, e Duda Sepúlveda, da banda Diamba. Desta vez, o convidado especial é o cantor Lutte, que trilha a carreira solo após muitos anos à frente da banda Mosiah.

Os ingressos custam R$ 10, e as mulheres não pagam até as 18h.

adblock ativo