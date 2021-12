Coletivo Reggae Vibes exalta a diversidade do ritmo em show

Uma banda e 10 cantores, que representam diferentes estilos da nova geração do reggae baiano. Este é o coletivo Reggae Vibes, que faz sua segunda apresentação no próximo domingo, 7, no Dubliners Irish Pub, no Rio Vermelho.

Formado por membros de 12 bandas da capital baiana que mantêm uma carreira própria, o coletivo tem a proposta de valorizar a produção local e revelar cada vez mais novos talentos. Além dos integrantes, os shows contam com a participação de músicos já reconhecidos no cenário nacional.

No primeiro evento, realizado no dia 17 de maio, o convidado especial foi o vocalista da banda Adão Negro, Sérgio Nunes. Agora, será a vez de Duda, da Diamba, marcar presença no encontro.

"O Reggae Vibes surgiu de uma ideia que já é feita na Jamaica há décadas, porém na Bahia ainda não tinha sido executada. A partir daí, buscamos parceiros dessa nova geração de músicos de reggae, que buscam um crescimento sem se prender a antigos paradigmas e estão atentos à evolução do estilo em todo o mundo", explica Victor Badaró, integrante do coletivo.

Além dele, fazem parte do grupo os cantores Igor Salify, Prince Addamo, Ras Mateus e Ricardo Correia (banda Cativeiro) e os vocalistas das bandas Kwanza, Ikenfron, ReggFus, Semente Roots, Tallowah e Verbo e Juízo.

Estes artistas prometem criar um movimento cultural que aposta na diversidade de estilos e tendências do ritmo jamaicano, popularizado por Bob Marley a partir da década de 1970.

Primeira edição do evento reuniu amantes do ritmo no Rio Vermelho (Foto: Divulgação)

