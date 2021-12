Coletivo Filhas do Mar promove rodas de samba em Itapuã

A força feminina no samba foi importante desde o surgimento dos primeiros batuques, bem como, foi fundamental para que essa cultura se perpetuasse. E, foi para resgatar e manter viva essa história, que nasceu a Roda de Samba de Mulheres de Itapuã. Organizado pelo Coletivo Filhas do Mar, a terceira edição do evento será realizada no próximo sábado, 4, a partir das 17h, no Espaço Cultural Rumo do Vento [Rua Alto da Bela Vista, próximo a Lagoa de Abaeté]. Entrada gratuita.

A cada edição, uma sambista é homenageada. A mestra Damiana do Pandeiro, cantora e percussionista, que também foi escolhida para ser madrinha do Coletivo, será a reverenciada da vez. Dona Cabocla (faleceu ano passado aos 96 anos) e Dona Eunice Jorge, cantora, compositora e membro do grupo As Ganhadeiras de Itapuã, receberam deferências nas edições passadas.

“As rodas têm um intuito político forte de denúncia e reflexão sobre o lugar da mulher nas Rodas de samba, da invisibilidade da mulher e da mulher negra de maneira atuante no meio da música e do samba”, afirma Amanda Quadros, uma das fundadoras do Coletivo Filhas do Mar e regente da Escola de Samba Filhos da Feira de São Joaquim.

A sambista explica que o projeto nasceu em dezembro de 2018 e tem como objetivo “tecer uma crítica sobre as condições que mestres e mestras se encontram no nosso país, com a falta de políticas públicas e valorização das nossas culturas populares. Estes são nossos tesouros que cada vez mais perdem respeito diante de uma sociedade que não valoriza as tradições e os conhecimentos ancestrais e da nossa cultura”.

A mestra Damiana do Pandeiro festeja a homenagem e diz que é uma honra receber o tributo. “Estou feliz por ser lembrada e por ser a madrinha desse Coletivo formado por mulheres guerreiras e maravilhosas. Importante colocar esse projeto e o samba pra frente”, comemora.

Solidariedade

O Coletivo Filhas do Mar está realizando uma campanha de solidariedade em ajuda à mestra Damiana do Pandeiro. Há mais de cinco anos o filho dela caiu da laje e ficou tetraplégico, desde então a sambista vem tendo custos que a cada dia fica mais difícil manter.

“A ideia da Roda de Samba de Mulheres em Itapuã é acolher, criar afetos, por isso estamos pedindo que as pessoas levem fraldas geriátricas tamanho XG para o filho da Mestra Damiana do Pandeiro. No local, teremos um posto de recebimento”, informa a professora de Educação Física, Débora Maia, integrante do Coletivo.

Débora destaca que esta ação solidária reforça o intuito da roda, que é aberta e de acolhimento, para acolher as mulheres diversas, desde aquelas que estão aprendendo, até aquelas que já são do meio da música e do samba.

“O Coletivo nasceu em 2017O com o objetivo de incluir o maior número de mulheres que buscam aprender, ensinar, ensinar e aprender, alimentando esse ciclo, que se pauta nos conhecimentos das mulheres ancestrais, que são as bases das culturas populares e que ensinam os fundamentos que a roda deve seguir”, enfatiza.

Débora considera que estão no caminho certo e revela a fonte de inspiração. “O Coletivo Filhas do Mar tem estado em diversas profundidades, mas sempre mergulhando em águas profundas, buscando na fonte de quem já cantou e sambou anos atrás, buscando sempre como referência as matriarcas de Itapuã”, conclui.

