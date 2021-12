Coletivo Di Tambor lança EP em show no Pelourinho

Depois de passar um ano em Portugal vivendo novas experiências musicais, o percussionista baiano Mamá Soares voltou para Salvador com a cabeça fervilhando de ideias. Uma delas era se reunir com os amigos músicos do bairro de Amaralina para criar um som a partir das novas influências. E deu certo. A partir dali nasceu o Coletivo Di Tambor, que na sexta-feira apresenta oficialmente ao público o primeiro EP em um show, às 21 horas, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

No show, a percussão, que dá a identidade sonora ao grupo, vai se juntar à guitarra, baixo e bateria. "No começo éramos oito percussionistas, mas hoje montamos esta formação diferente para palco", explica.



Mamá e o Coletivo vão apresentar as sete faixas do EP, entre outras canções que também são referências musicais da banda. Convidados especiais também marcarão presença. "A gente está trazendo um grande sanfoneiro [Cicinho de Assis]. Com a percussão, vai dar uma grande loucura. Vai dar um caldo legal", comemora o percussionista. Fael Primeiro e o Coletivo NozmosKada completam a lista de participações.



O EP chega como resultado das composições que começaram a brotar desde as primeiras reuniões. Influenciado por ritmos que conheceu em terras lusitanas, Mamá Soares buscou uma sonoridade plural. "Trouxemos as novas referências rítmicas e juntamos à música baiana, à música latina, ao samba, ao ijexá e ritmos do Pará, como o carimbó. Nos permitimos novas experiências", conta.



Durante o show de lançamento, Mamá Soares e o Coletivo Di Tambor vão presentear o público com alguns EPs. Mas as músicas também podem ser conferidas no site www.soundcloud.com/epcoletivoditambor.

Predestinado

Não é à toa que Mamá Soares "respira" percussão. A principal referência vem de dentro de casa e desde que nasceu. "Meu pai é Toni Merengue, percussionista. Tenho dois irmãos mais velhos que tocam na Timbalada. Eu também toquei lá aos 11 anos, em 1991", diz com orgulho.



E para quem se surpreende com a pouca idade com a qual deu as primeiras batidas, ele faz questão de dizer: "Eu comecei aos oito anos". Ele conta que, ainda criança, tocava em grupos juninos dos bairros. "Tocávamos o chamado samba duro. Era uma tradição na época. O engraçado é que eu era cobiçado pelos adultos. Eles ficavam impressionados", lembra sem falsa modéstia.



Quando passou a ter a música como profissão, na fase adulta, Mamá tocou ao lado de Jau, Dão e Caravana Black, Lampirônicos, entre outros nomes.

