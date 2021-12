Coletivo de artistas e produtores musicais de Salvador, Bonke Music lança primeira música de trabalho

Composto por artistas e produtores musicais de Salvador, o coletivo Bonke Music surgiu em 2017 com a intenção de promover soluções criativas. Nesta sexta-feira, 22, a Bonke inicia oficialmente os trabalhos, com o lançamento do videoclipe "100% Você", de Faustino.

Com um ritmo suave de R&B moderno, pincelado com letras românticas e picantes, o clipe tem direção de Rafael Coala, direção de arte de Bruno Zambelli e direção de fotografia de Lucas Raion, com produção de Nei Mhc e figurino de Carolina Carvalho.

Composto por artistas como Faustino, Yan Cloud, Nêssa, Dactes, Sico, Venus e Maya, a Bonke Music já assinou lançamentos como 'Que Calor!', de Nêssa, 'Chato' e 'Muito Má', de Yan Cloud', e 'Pretos Vão Cedo Pro Céu', de Faustino.

Assista o clipe abaixo:

