Coletânea tripla traz painel diversificado do rock baiano

Assim como é impossível falar do rock de Seattle sem falar de Sub Pop ou de Manchester sem citar a Factory Records, não há como abordar a cena underground de Salvador das últimas duas décadas sem falar de Rogério Big Bross Brito e do selo que carrega seu apelido.

Guardadas as devidas proporções, o selo Big Bross, que completa 13 anos soltando a coletânea tripla (e gratuita) Canções do Leste, é parte indissociável do rock local. Suas histórias se confundem.

"Vou comemorando os 10 anos do selo até fazer 15", graceja Rogério. "Na época (2010), fizemos um show no Pelourinho com The Baggios (SE) e Theatro de Seraphin. Era para (a coletânea) sair naquele ano, em CD duplo. Mas o tempo passou, virou triplo, para baixar", relata.

Disponível na edição do mês da revista on line Verbo 21 (nº 168) (www.verbo21.com.br), Canções do Leste, com suas 39 faixas, é um verdadeiro who's who do underground.

Há desde faixas raras de bandas clássicas (brincando de deus, Retrofoguetes, Cascadura) a voos solo de ex-membros desta última (Paulinho Oliveira, Alex Pochat e Ricardo The Flash Alves). Há os registros iniciais de bandas cultuadas, como Ronei Jorge & Os Ladrões de Bicicleta, Theatro de Seraphin, Radiola, The Honkers e Vendo 147.

Há ainda a recente leva de bandas instrumentais, como Tentrio, Retrovisor, Hessel e Peito de Planta. Duas bandas de ex-membros da lendária Úteros em Fúria (Sangria e Guizzzmo). Trabalhos solo ou em banda de grandes músicos locais como Jorge Solovera, Glauber Guimarães (como Teclas Pretas) e o recentemente morto Peu Sousa (como Diga Aí, Chefe).

A cantora Nancy Viegas, outro talento inescapável, comparece em dose dupla, com as bandas Crac! e Os Grazzers. Há bandas que marcaram a cena por um curto período, como Brinde, Matiz, Golpe de Mestre, Demoiselle, Tara Code, Tudomundo.

Além de projetos que não chegaram a decolar, mas deixaram registro, como Lacme e Cinnaman. E ainda não é tudo. Um painel e tanto de uma geração que, mesmo que careça de reconhecimento popular, também se acostumou a não esperar por ela - prova inconteste de independência artística. "A ideia sempre foi andar pelas ruas menos óbvias de Salvador", reitera Rogério.

Informalidade a toda prova - "Hoje, o incrível é que, enquanto a maioria dos selos estão fechando, as pessoas estão começando a me reconhecer. O fornecedor (outros selos) diz que CD não vende. Aí, o lojista que comprava vinte pra loja dele, hoje compra cinco. Esse grão em grão me interessa", diz.

"Esse mercado que todo mundo diz que não existe mais, ainda existe pra mim", garante o produtor, DJ e agitador cultural. O segredo de Big é o mais simples possível: informalidade absoluta.

"O Big Bross Records nunca editou uma música. Nunca prendeu artista, não existe contrato assinado com uma banda sequer. É tudo informal", conta. "Agora, quando eu começar a trabalhar dentro da norma legal, com CNPJ (registro de pessoa jurídica), não vou passar por sufocos que outros selos daqui, como Maniac, Atalho e Estopim, passaram. Porque tentaram atuar como grandes numa época que não era possível", diz.

