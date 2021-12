Colega de banda, Champignon vai ao apartamento de Chorão

Assim que soube da morte de Chorão, o baixista da banda Charlie Brown Jr, Champignon, compareceu ao apartamento do amigo e colega de banda. O músico entrou no prédio sem falar com a imprensa, mas demonstrava profunda tristeza.

Na saída do prédio, o músico ressaltou que os dois mantinham uma relação profissional, mas também eram amigos. "Apesar das brigas, a gente tinha uma amizade de 20 anos. Não sei o que aconteceu lá em cima e se ele estava sozinho", afirmou o baixista.

A relação entre os dois passou por momentos de conflitos durante a carreira. A última briga aconteceu durante um show no Paraná. Após ser xingado pelo vocalista, Champignon deixou o palco.

Entretanto, em um show realizado em Fortaleza, Chorão agradeceu a volta do baixista à banda.

