Coldplay estreia nos cinemas novo DVD da turnê 'Mylo Xyloto'

A banda britânica Coldplay estreou nesta segunda-feira, 12, em cinemas de 50 países o DVD "Coldplay Live 2012", um trabalho que documenta a turnê 'Mylo Xyloto', último álbum da banda.

O vídeo reúne cenas de shows em Paris, Montreal e no Festival de Glastonbury, e será colocado à venda na semana que vem, disse a EMI, gravadora do quarteto, em comunicado.

"Coldplay Live 2012" nasce com o objetivo de mostrar a incrível reação do público em cada apresentação da última turnê da banda inglesa, disse o vocalista Chris Martin.

"Ao longo dos anos, nosso público ao vivo foi tomando cada vez mais conta do nosso show. São estrondosos, diversos, cheios de alma e fazem com que as músicas soem muito melhor do que poderíamos fazer sozinhos", declarou Martin.

Paul Dugdale, que dirigiu DVDs de artistas como Adele e The Prodigy, é o encarregado da direção de "Coldplay Live 2012", que será lançado em DVD+CD, CD+DVD e Blu-Ray.

O DVD, que tem algumas imagens no site da banda, inclui também curiosidades e cenas das viagens dos integrantes durante a última viagem, que reuniu mais de três milhões de pessoas desde junho de 2011.

