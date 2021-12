Coldplay cancela turnê no Brasil

A alegria dos fãs brasileiros da banda Coldplay durou pouco, mais precisamente três dias. Os shows que o grupo faria no País, em Porto Alegre e São Paulo, foram cancelados.

O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 16, no site oficial da banda. "Com muita tristeza nós fomos forçados a adiar a nossa recém-anunciada tour na América Latina devido a circunstâncias inesperadas. Pedimos desculpas a todos que estavam esperando pelos shows e torcemos para que novas datas sejam anunciadas em breve", diz o comunicado.

O Coldplay já veio ao País quatro vezes, a última no ano passado, no Rock in Rio.

