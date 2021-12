Colaborador de Gil e Caetano, Alex Mesquita faz show em SSA

O músico Alex Mesquita apresenta em Salvador, de 31 de outubro a 4 de novembro, sempre às 20 horas, o show Atemporal, uma releitura de grandes sucessos e composições autorais, mesclado com a experiência adquirida em seus mais de 20 anos de carreira.

O ingresso para o acesso aos shows deverá ser trocado, no dia de cada apresentação (a partir das 14h), por 1 kg de alimentos não perecíveis.

Guitarrista e violonista, Mesquita acumula passagens em projetos de Carlinhos Brown, Caetano Veloso, Sandra de Sá, Ivete Sangalo, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Roberto Mendes.

"Em muitos desses trabalhos atuei como diretor musical ou como músico convidado. Também participei da trilha sonora do filme 'Ó Paí Ó' e inúmeros projetos de música brasileira no país e no exterior", revela Alex Mesquita.

Nessa temporada de Atemporal, o instrumentista apresenta um repertório variado, com pitadas de samba de roda, funk, jazz e música contemporânea.

